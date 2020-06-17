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10:41 17.06.2020

Кабмин Украины составил рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса

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Кабмин Украины составил рейтинг ОГА по выполнению мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса

Кабинет министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций (ОГА) на предмет выполнения решений правительства по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

По результатам проверки на основе суммарной оценки выполнения поручений правительства и премьер-министра был составлен рейтинг облгосадминистраций.

Все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям. Эти показатели были разделены по двум большим направлениям: выполнение поручений правительства и выполнение поручений премьер-министра.

В частности осуществлялся мониторинг выполнения таких решений Кабмина: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация в больницах по выплатам зарплат; социальная защита во время карантина.

Также осуществлялся мониторинг выполнения таких решений премьера: соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС; организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах; обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

В результате оценки в пятерку лучших областей вошли: Луганская - 31 балл, Хмельницкая - 27 баллов, Харьковская - 25 баллов, Днепропетровская - 25 баллов и Киевская - 25 баллов.

Пятерку с худшими в свою очередь составили: Черниговская - 15 баллов, Волынская - 15 баллов, Тернопольская - 15 баллов, Запорожская - 14 баллов и Львовская - 13 баллов.

Теги: #коронавирус #регионы #кабмин
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