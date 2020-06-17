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10:08 17.06.2020

Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

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Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму.

«Уже седьмой год, начиная с незаконной оккупации украинского полуострова Крым, после военной агрессии и оккупации украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, Россия грубо нарушает все нормы международного права. Подписание президентом РФ Путиным указа о лишении граждан Украины возможности владения землей во временно оккупированном Россией Крыму - очередной шаг к навязыванию российского гражданства и дискриминации наших граждан на территории нашего государства. Пребывание в заложниках дает право на выживание, но то, что делает оккупант лишает наших граждан и этого. Россия, в очередной раз нарушая нормы Женевской и Гаагской конвенций, всячески подавляет граждан Украины, лишая прав на свое имущество», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что под эгидой Минреинтеграции создается Национальный центр документирования фактов нарушений прав и свобод человека - имущественных, личностных и тому подобное.

«Этот центр станет достоянием для всех, кто в нем будет нуждаться, а собранные факты - основой для защиты своих прав и свобод как в судах Украины, так и в международных судебных инстанциях. Мы сделаем все, чтобы помочь людям привлечь к ответственности преступников, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо. Никакие действия, направленные на присвоение имущества, не должны остаться безнаказанными», - подчеркивают в ведомстве.

Теги: #крым #минреинтеграции #паспортизация
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