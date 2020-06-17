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10:05 17.06.2020

В полиции не исключают возможных агрессивных действий во время митингов на Банковой, и заверяют, что готовы обеспечить правопорядок

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В полиции не исключают возможных агрессивных действий во время митингов на Банковой, и заверяют, что готовы обеспечить правопорядок

Полицейские и нацгвардейцы в среду обеспечивают правопорядок в центре Киева на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины и возле которого запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения.

"Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем", - отмечают в среду утром в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В то же время в ведомстве обратились к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским.

"Полиция - вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В среду, 17 июня, утром под стенами Офиса президента Украины в Киеве был анонсирован митинг сторонников "Партии Шария". Акцию в своем видеоблоге ранее анонсировал лидер политической силы Анатолий Шарий. Митинг связан с ситуацией, сложившейся в связи с инцидентом с участием представителей интернет-сайта "Шарий.net" и, как утверждает Шарий, бездействии полиции в этой ситуации. Инциденты произошли 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. 11 июня акция проходила у здания Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 12 июня – рядом со зданием Шевченковского районного суда Киева, где Стерненко избирали меру пресечения.

В связи с намерением "Партии Шария" провести акцию в центре Киева накануне вечером партия "Демократична сокыра" вместе с Движением Ветеранов Украины и дружественными патриотическими организациями заявили о намерении выйти на Банковую "для проведения морализаторской беседы на тему "Киев - украинский город".

Теги: #акции_протеста #полиция #правопорядок #мвд
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