Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, еще в одном регионе осталось неизменным – СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 17 областях.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (155 случаев), Закарпатской области (82 случая) Черновицкой области (69 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 45 новых случаев заболевания Covid-19, 1 – смерти и 25 выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 561 человек (на 19 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 55 новых случаев Covid-19, трое ранее заболевших скончались, 30 - выздоровели. Сейчас в области болеют 1 016 человек (на 22 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 новых случаев за сутки, 1 – смерти и 2 выздоровления, сейчас болеет 263 человека (на 5 больше за сутки);

- в Донецкой области новых случаев заболевания за сутки не зафиксировано, 2 человека скончались и двое выздоровели, сейчас в области болеет 200 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Житомирской области 46 новых случаев за сутки, один человек скончался и 15 выздоровели, всего болеет 552 человека (на 30 больше за сутки);

- в Закарпатской области 82 новых случая заражения за сутки, 4 человека скончались и 39 выздоровели, сейчас болеет 1 017 человек (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 7 случаев заболевания, 30 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 156 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 40 новых случаев за сутки, 1 человек скончался и 7 человек выздоровели, всего в области болеет 713 человек (на 32 больше за сутки);

- в Киеве 41 новый случай заболевания за сутки, 2 человека скончались и 66 выздоровели, всего болеет 2 702 человека (на 27 меньше за сутки);

- в Киевской области 29 новых случаев за сутки, 38 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 172 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 69 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области за сутки 6 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 17 человек (на 4 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 155 новых случаев Covid-19, 9 ранее заболевших скончались, 5 - выздоровели, всего в области болеет 2 478 человек (на 141 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания Covid-19 и 1 - выздоровления, всего в области болеет 99 человек (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 25 новых случаев заболевания за сутки и 1 человек скончался, всего в области болеет 713 человек (на 24 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеет 9 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ровенской области 26 новых случаев заболевания за сутки, 3 человека скончались. Всего в области болеют 1 070 человек (на 23 больше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеют 56 человек (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 27 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался и 9 выздоровели, всего в области болеют 450 человек (на 17 больше за сутки);

- в Харьковской области 57 новых случаев заболевания за сутки, 22 человека выздоровели. Всего в области болеет 816 человек (на 35 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеют 6 человек (количество заболевших за сутки не изменилось);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания, 13 человек выздоровели, всего в области болеет 128 человек (на 4 больше за сутки);

- в Черкасской области 2 новых случая заболевания, 1 человек скончался и 12 выздоровели. Всего в области болеют 174 человека (на 11 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 69 новых случаев заболевания, 1 человек скончался и 63 выздоровели. Всего в области болеют 2 588 человек (на 5 больше за сутки);

- в Черниговской области 13 новых случаев заболевания и 26 выздоровления. Всего в области болеют 323 человека (на 13 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 17 июня выявлено 758 инфицированных коронавирусом за сутки, 31 человек из числа ранее заболевших умер, 415 выздоровели. По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро среды 33 234 человек, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.