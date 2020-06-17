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09:48 17.06.2020

"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 дополнительных региональных поездов

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"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 дополнительных региональных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) назначило пять региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня – накануне и после Дня Конституции Украины – для дополнительных перевозок пассажиров.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в частности, на этот период назначено ежедневное курсирование поездов: №864/866 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский, №884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский, №888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов; №896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

При этом, как отметила компания, билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест. Пассажирам необходимо находится на вокзалах, платформах и поездах исключительно в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, придерживаться социальной дистанции не менее 1,5 м.

В случае увеличения спроса "Укрзализныця" готова назначать еще поезда в направлениях, где послаблены карантинные меры.

Теги: #укрзализныця #поезда
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