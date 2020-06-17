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09:30 17.06.2020

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

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Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

Президент Украины дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", - сказал он.

Как сообщали СМИ, четыре страны подписали соглашение о закупке 4 млн доз вакцины от коронавируса, которую будет поставлять компания Astra Zeneca.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
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