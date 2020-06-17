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09:15 17.06.2020

В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

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В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

В Украине новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки : по состоянию на утро среды выявлено 758 новых случаев инфицирования, 31 человек из числа ранее заболевших умерли, 415 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 666 заболевших за сутки, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня – 753 новых больных, 12 июня – сообщалось о 683 новых случаях.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро среды 33 234 человек, 14 943 выздоровели, 943 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 348 человек, что на 312 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (155 случаев), Закарпатской области (82 случая) Черновицкой области (69 случаев).

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге в среду, что среди инфицированных за сутки 43 ребенка и 50 медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 175 человека.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, всего проведено исследований методом ПЦР – 517 995, методом ИФА - 97935.

Всего заболевания подтверждено в 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. Среди выздоровевших 3370 медработников.

Теги: #снбо #коронавирус
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