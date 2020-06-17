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08:43 17.06.2020

Иран скоро направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета – Трюдо

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Иран скоро направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета – Трюдо

Иран в скором времени отправит во Францию черные ящики сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета, заявил во вторник на брифинге премьер Канады Джастин Трюдо.

"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", - заявил он. Трюдо отметил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19.

"Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.

Накануне представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что черные ящики сбитого в небе над Ираном украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Теги: #черные_ящики #иран #трюдо
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