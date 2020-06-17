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08:25 17.06.2020

Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

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Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

Центральной темой саммита Европейского союза, который пройдет 19 июня в форме видеоконференции, станут рамочный семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 гг. и план восстановления после пандемии коронавируса.

"Мы впервые обсудим пакет (финансовых мер по преодолению кризиса - ИФ) с момента его публикации 28 мая. В Совете была проделана большая работа, чтобы помочь подготовить почву и дать всем делегациям четкое представление о различных частях предложения. Пришло время членам Европейского совета подробно обсудить этот пакет", - написал во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель в пригласительном письме главам государств и правительств.

Мишель подчеркнул, что времени для рассмотрения предложений осталось мало и виртуальная встреча в пятницу должна стать важным шагом к достижению соглашения. Он рассчитывает, что лидеры примут решение позднее, когда соберутся физически вместе.

Глава Евросовета предложил, чтобы на видеоконференции руководители стран ЕС подтвердили свое понимание ряда вопросов, по которым, по его мнению, появляется консенсус.

В частности, ЕС нуждается в исключительном ответе на беспрецедентный кризис, финансирование должно происходить за счет заимствований Еврокомиссии на рынках. Средства надо направлять в наиболее пострадавшие отрасли и географические районы. Семилетний план должен быть скорректирован с учетом кризиса и рассматриваться вместе с Планом восстановления. Общий пакет мер должен быть направлен не только на преодоление кризиса, но и на преобразование экономики, цифровизацию и "зеленый курс".

Дальнейшего прояснения или сближения взглядов требуют некоторые вопросы, по которым есть расхождения. Мишель назвал среди них: размер и продолжительность элементов Плана восстановления, формы помощи, соотношение между кредитами и грантами и другие детали.

Видеоконференция начнется с традиционного обмена мнениями с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Затем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович кратко отчитается о результатах полугодового председательства своей страны в Совете ЕС, Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен проинформируют о видеоконференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, состоявшейся 15 июня, президент Европейского центрального банка расскажет об экономической ситуации.

В конце встречи лидеры стран ЕС кратко коснутся состояния реализации Минских соглашений.

Теги: #ес #саммит #повестка
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