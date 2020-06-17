Индия потеряла 20 военных убитыми в ходе пограничного боестолкновения с Китаем

Боестолкновение с китайскими военными в ночь на вторник, привело к гибели 20 индийских военнослужащих, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Среди погибших - командующий батальона.

Ранее поступали данные о трех погибших военных Индии.

Газета отмечает, что обе стороны сейчас отвели силы от района инцидента.

Индийская сторона полагает, что китайские военные тоже понесли потери, однако официальных данных об этом пока не поступало.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем.

"В долине Галван (спорный участок на индийско-китайской границе - ИФ) ночью произошло силовое противостояние, что повлекло жертвы с обеих сторон. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат", - говорилось в заявлении армии Индии.

По данным телеканала CNN, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга во вторник, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами". Индийская сторона, наоборот, утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями именно китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года