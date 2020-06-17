События

08:02 17.06.2020

Индия потеряла 20 военных убитыми в ходе пограничного боестолкновения с Китаем

2 мин читать
Индия потеряла 20 военных убитыми в ходе пограничного боестолкновения с Китаем

Боестолкновение с китайскими военными в ночь на вторник, привело к гибели 20 индийских военнослужащих, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Среди погибших - командующий батальона.

Ранее поступали данные о трех погибших военных Индии.

Газета отмечает, что обе стороны сейчас отвели силы от района инцидента.

Индийская сторона полагает, что китайские военные тоже понесли потери, однако официальных данных об этом пока не поступало.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем.

"В долине Галван (спорный участок на индийско-китайской границе - ИФ) ночью произошло силовое противостояние, что повлекло жертвы с обеих сторон. С индийской стороны погибли офицер и двое солдат", - говорилось в заявлении армии Индии.

По данным телеканала CNN, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга во вторник, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами". Индийская сторона, наоборот, утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями именно китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года

Теги: #военные #потери #китай #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 17.06.2020
В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

02:04 17.06.2020
20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

23:56 16.06.2020
В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

20:51 16.06.2020
США смягчили ограничения на авиарейсы из Китая

США смягчили ограничения на авиарейсы из Китая

04:33 16.06.2020
В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

В Китае за сутки выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом: 40 активных и шесть бессимптомных

10:38 15.06.2020
"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

"Нова Пошта Глобал" запустила два регулярных грузовых авиарейса с Китаем

07:55 14.06.2020
В результате взрыва цистерны со сжиженным газом в Китае погибли 19 человек

В результате взрыва цистерны со сжиженным газом в Китае погибли 19 человек

07:02 13.06.2020
Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

19:58 11.06.2020
Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

07:49 11.06.2020
Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи

Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран скоро направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета – Трюдо

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня - Шмыгаль

Российские наемники во вторник дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран скоро направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета – Трюдо

Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Спикер мажилиса Казахстана самоизолировался после положительного теста на COVID-19, диагноз поставлен как бессимптомный

Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

Южная Корея больше не потерпит неразумных действий со стороны КНДР - администрация президента РК

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Минобороны Южной Кореи намерено сохранить военное соглашение с КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА