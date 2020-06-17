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07:51 17.06.2020

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

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Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Минобороны США пытается замедлить процесс сокращения численности американского воинского персонала в Германии, о котором ранее объявил президент Дональд Трамп, сообщила газета Washington Post.

"Трампу нужен Пентагон для планирования и исполнения этого, но Пентагон идет по этому пути слишком медленно. Этот вопрос является лишь последним примером того, как военачальники подменяют решения главнокомандующего своими суждениями. И отношения (между Трампом и военными - ИФ) только ухудшаются, а не улучшаются", - пишет издание.

Планы Трампа вызвали возражения со стороны руководства НАТО и правительства Германии. Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон завила в связи с этим, что процесс "займет определенное время", и "я не думаю, будто что-то конкретное уже принято".

Одна из причин, по которой процесс частичного вывода войск потребует значительно времени заключается в том, что, по мнению нескольких высокопоставленных чиновников администрации, Пентагон не спешит разработать варианты осуществления вывода, те, которых хочет Трамп. Минобороны рассматривает требование Трампа так, "как будто оно не имеет полномочий для выполнения президентского решения, генералы фактически игнорируют его", говорится в публикации.

Ранее Трамп объявил о намерении сократить число американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек из 35 тыс., находящихся там в настоящее время.

Теги: #президент #сша #разногласия #пентагон
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