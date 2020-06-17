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07:40 17.06.2020

Спикер мажилиса Казахстана самоизолировался после положительного теста на COVID-19, диагноз поставлен как бессимптомный

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Спикер мажилиса Казахстана самоизолировался после положительного теста на COVID-19, диагноз поставлен как бессимптомный

Председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19, сообщила в среду пресс-служба палаты.

"9 и 11 июня председатель мажилиса принимал министра здравоохранения Елжана Биртанова по вопросу возвращённого из сената проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". (...) В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание мажилиса проведёт его заместитель", - отмечается в нем.

В пресс-службе отметили, что спикер строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом он перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус.

Теги: #мажилис #самоизоляция #спикер #казахстан
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