Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро среды обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 46, Киевская - 16 и Черкасская - 11, Кировоградская - 4 и Днепропетровск - 3", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.