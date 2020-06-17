Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Крымское, Новоолекандровка, Орехово, Авдеевка, Марьинка, Пищевик.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского наемника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По защитникам Луганского наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.