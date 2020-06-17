События

06:47 17.06.2020

Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

1 мин читать
Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

Директор частного предприятия, выполнявшего электромонтажные и строительные работы по заказу "Харьковоблэнерго" подозревается в присвоении 635 тыс.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

"Установлено, что в течение 2017 года в Змиевском районе одним из харьковских частных предприятий выполнялись электромонтажные и строительные работы, связанные с подключением абонентов к сети электроснабжения, по заказу АО "Харьковоблэнерго". С целью завладения средствами АО «Харьковоблэнерго» директором и заместителем директора частного предприятия в акты выполненных работ были внесены недостоверные сведения об объемах работ, чем завышены их стоимость на сумму 635 тыс.грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Теги: #прокуратура #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:18 17.06.2020
Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

05:35 17.06.2020
Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

03:41 17.06.2020
Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

00:44 17.06.2020
"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

23:32 16.06.2020
Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня - Шмыгаль

Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня - Шмыгаль

22:30 16.06.2020
Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

21:54 16.06.2020
Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

17:37 16.06.2020
Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

17:28 16.06.2020
Женщины составляют более 57% от всего количества зарегистрированных безработных в Украине

Женщины составляют более 57% от всего количества зарегистрированных безработных в Украине

17:18 16.06.2020
По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники во вторник дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко на фактическое место проживания в Киеве

Суд по избранию меры пресечения Мангеру отложен из-за ходатайства об отводе судьи - адвокат

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко с альтернативой залога в 10 млн грн - адвокат Новиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Южная Корея больше не потерпит неразумных действий со стороны КНДР - администрация президента РК

Минобороны Южной Кореи намерено сохранить военное соглашение с КНДР

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

Пенс обвинил СМИ в раздувании паники относительно второй волны COVID-19 в США

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

В Израиле выявлено рекордное число заболевших Covid-19 за сутки - 258 человек

США смягчили ограничения на авиарейсы из Китая

Харьковская областная инфекционная больница получила от "Шахтера" и фонда Ахметова 2 аппарата ИВЛ и сертификаты на медицинскую спецодежду

В Киеве полицейские нашли в туннеле метро раненного мужчину, из-за которого приостановили движение "красной" линии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА