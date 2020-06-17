Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

Директор частного предприятия, выполнявшего электромонтажные и строительные работы по заказу "Харьковоблэнерго" подозревается в присвоении 635 тыс.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

"Установлено, что в течение 2017 года в Змиевском районе одним из харьковских частных предприятий выполнялись электромонтажные и строительные работы, связанные с подключением абонентов к сети электроснабжения, по заказу АО "Харьковоблэнерго". С целью завладения средствами АО «Харьковоблэнерго» директором и заместителем директора частного предприятия в акты выполненных работ были внесены недостоверные сведения об объемах работ, чем завышены их стоимость на сумму 635 тыс.грн", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.