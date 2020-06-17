Южная Корея больше не потерпит неразумных действий со стороны КНДР - администрация президента РК

Сеул больше не намерен терпеть "неразумные" слова и действия Пхеньяна, сообщили в администрации президента Южной Кореи.

"Мы больше не потерпим неразумных слов и действий Севера", - предупредил в своем заявлении Юн До Хан, представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Голубой дом также раскритиковал Ким Е Чжон - сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына - за ее "грубую и бессмысленную" критику президента Южной Кореи.

Кроме того, Сеул выразил недовольство тем, что Пхеньян сообщил о необъявленном предложении Южной Кореи направить специального посланника президента для разрядки напряженности на полуострове.

В своем последнем заявлении, опубликованном ранее в тот же день, Ким Е Чжон осудила Мун Чжэ Ина за его речь о межкорейских отношениях по случаю 20-й годовщины исторического саммита Сеул-Пхеньян. Она назвала комментарии южнокорейского президента "бесстыдной софистикой".

Северная Корея заявила в среду, что ее армия вновь войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Тем временем США призвали Северную Корею отказаться от дальнейших "контрпродуктивных действий".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают усилия Республики Корея по межкорейским отношениям и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий", - заявили в Госдепе США.

На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга сил, если Сеул не прекратит подобную практику.