Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Следователи полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 сообщили о подозрении двум должностным лицам государственного предприятия (ГП) "Завод "Электротяжмаш".

"Сообщено о подозрении представителю высшего руководства ГП в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а также одному из директоров - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения их от занимаемых должностей решается.

В ходе досудебного расследования было установлено, что "Электротяжмаш" заключил договор на поставку оборудования предприятию в Лондоне. При этом, один из директоров завода, согласовывая поставки тягового агрегата, знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи. А представитель высшего руководства "Электротяжмаша", зная об этом, тем не менее подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из директоров ГП подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия. При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию в результате сделки, составляет почти 1 млн 200 тыс. грн

Как сообщалось, ранее во вторник в помещениях "Электротяжмаша" в рамках этого уголовного производства прошли обыски.

Досудебное расследование производства проводит Индустриальный отдел полиции ГУ НП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура №3.