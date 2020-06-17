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04:32 17.06.2020

В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

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В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – власти

За истекшие сутки в китайской столице выявлены 31 новый случай активного заражения COVID-19 и шесть бессимптомных носителей, сообщили пекинские власти.

В Пекине 11 июня после 57 дней отсутствия новых подтвержденных случаев заболевания, по состоянию на 24:00 15 июня, было зарегистрировано 116 случаев положительного тестирования, из них 106 подтвержденных случаев заболевания и 10 случаев бессимптомного заражения. Все имели прямую или косвенную эпидемиологическую связь с оптовыми рынками сельскохозяйственной продукции.

Вспышка болезни охватила девять районов, 28 улиц китайской столицы и вызвала случаи заболевания в трех провинциях и городах.

Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной".

Аэропорты в китайской столице отменили во вторник сотни авиарейсов на фоне ситуации с новой вспышкой коронавируса в городе, сообщают азиатские СМИ.

Первые новые случаи появления коронавирусной инфекции были выявлены в столичном районе Фэнтай у пяти работников оптового рынка "Синьфади". За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин. В районе был введен "режим военного времени", в 11 микрорайонах вблизи оптового рынка объявлен строгий карантинный режим.

Теги: #данные #столица #вирус #китай
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