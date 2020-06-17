Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

В ходе расследования деятельности харьковской общественной организации "POTON", члены которой были задержаны после вооруженного конфликта с правоохранителями, следователи установили, что "потоновцы" причастны к блокированию работы аптеки в сентябре 2018 года и уничтожению медпрепаратов, которыми она торговала.

"9 сентября 2018 года члены общественной организации ворвались в помещение аптеки по Салтовскому шоссе, блокировали ее деятельность , повредили стеклянную витрину и вынесли из помещения медицинские препараты, которые подожгли и уничтожили. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб заведения на сумму 31 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По этому эпизоду объявлено о подозрении 5 членам организации (четверо из которых были задержаны после конфликта с правоохранителями, а также 35-летнему депутату Васищевского поссовета). Им инкриминируется ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения депутату.

Кроме того, во вторник следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований и УСБУ в области проведено 9 санкционированных обысков у членов общественной организации "POTON". Правоохранители изъяли более 30 банковских карточек, мобильные телефоны, флэш-носители информации, ноутбуки, ножи, наручники, травматическое оружие с патронами, а также удостоверение работника полиции, срок действия которого истек.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Полиция просит людей, пострадавших от противоправных действий "потонцев", обращаться в следственные территориальные отделы или по телефону 102.

Как сообщалось, 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", напавших на машину с правоохранителями в пос.Сороково Краснокутского района Харьковской области в среду вечером.

"На открытом участке местности лесного массива по ул.Заводской в поселке Сороково машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами "Слобожанской сечи". Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и повредили лобовое стекло и стекло правого бокового окна багажного отсека", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Двум задержанным, в том числе и лидеру организации Павлу Онищенко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, еще двоим - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 420 тыс.грн. Пятого задержанного суд поместил под круглосуточный домашний арест.

Общественная организация "POTON" позиционирует себя как борцов с продажей наркотиков, нелегальными точками продажи алкоголя, "черными лесорубами" и т.д. Объекты их борьбы в свою очередь неоднократно обвиняли членов организации в вымогательстве денег.

В декабре 2018 года лидер организации Павел Онищенко попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2019 году Онищенко был кандидатом в народные депутаты по округу №173 от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В апреле 2020 года организация заявила о начале строительства Слобожанской Сечи.