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02:04 17.06.2020

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

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20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

Боестолкновение с китайскими военными в ночь на вторник привело к гибели 20 индийских военнослужащих, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Издание отмечает, что среди погибших - командующий батальона. Ранее поступали данные о трех погибших индийских военных - офицере и двух солдатах.

Газета отмечает, что сейчас обе стороны отвели силы от района инцидента.

Индийская сторона полагает, что китайские военные тоже понесли потери, однако официальных данных об этом пока не поступало.

Инцидент произошел в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе на границе с Китаем - в долине Галван, которая является спорным участком на индийско-китайской границе, сообщила во вторник индийская армия.

По данным телеканала CNN, в МИД КНР заявили, что накануне "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами". Индийская сторона, наоборот, утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами обострилась в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении Линии фактического контроля - демаркационной линии между Индией и Китаем в восточной части Ладакха.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года

Теги: #кнр #индия
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