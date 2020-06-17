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00:44 17.06.2020

"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

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"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет прямые перелеты из Харькова в Минск и обратно в пятницу, 19 июня.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Харьков", это будет первый международный рейс, возобновленный после карантинного перерыва.

Перелеты будут выполняться ежедневно. Стоимость билета в один конец без багажа - от 2337 грн.

В пресс-службе МАХ напоминает, что пассажирам, прилетевшим в Украину, необходимо будет пройти температурный скрининг, обязательную 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома". Кроме того, у иностранных граждан будут проверять наличие медицинской страховки, покрывающей лечение Covid-19.

Первый внутренний авиарейс после карантинного перерыва МАХ принял вечером 15 июня. В аэропорт прибыл из Киева самолет авиакомпании Windrose Airlines  Утром 16 июня он вылетел в обратный рейс. Он также будет выполняться ежедневно. СТоимость билета в один конец с учетом эконом-тарифа - от 836 грн

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.

 

Теги: #рейсы #авиакомпания #украина
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