События

23:56 16.06.2020

В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

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В аэропортах Пекина на фоне ситуации с COVID-19 отменяют многочисленные авиарейсы

Аэропорты в китайской столице отменили во вторник сотни авиарейсов на фоне ситуации с новой вспышкой коронавируса в городе, сообщают азиатские СМИ.

В частности, рейсы отменены в аэропортах Дасин и Шоуду. Лица, которые собираются уехать из Пекина, должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.

Ранее в Пекине повысили уровень опасности из-за коронавируса и ввели масштабные ограничительных меры. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной".

За минувшие сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания. Таким образом, за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек. Последние случаи связываются со вспышкой инфекции на продуктовом рынке в южной части Пекина.

Теги: #рейсы #китай #пекин
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