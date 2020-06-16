Плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания нет, сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Об этом премьер-министр заявил на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО понятны. Это более 60 активных больных 100000 населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели - количество больных превышает 12 на 100 тыс. Населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 000 населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил Шмыгаль.