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22:30 16.06.2020

Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

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Шмыгаль обсудил с  руководством ЕБРР инвестиции в строительство украинских дорог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в режиме видеоконференции переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития, где обсуждались возможности вложения иностранных инвестиций в строительство украинских дорог, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вице-президент ЕБРР Алан Пию подчеркнул, что Украина - среди приоритетов Европейского банка реконструкции и развития, и  ЕБРР готов реализовать вместе с Украиной ряд проектов в сфере дорожного строительства.  

"Как уточнил Вице-президент ЕБРР, речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона", - говорится в сообщении, на "Урядовом портале" во вторник вечером.

Премьер министр Украины отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов

"От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за последовательную поддержку Украины и отметил, что ЕБРР "был и остается крупнейшим институциональным инвестором в экономику Украины".

 "Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро. Цель проектов, финансируемых Банком, полностью соответствует требованиям национальной экономики и евроинтеграционной стратегии Украины", - подытожил Шмыгаль.

 

 

Теги: #дороги #ебрр #украина #премьер
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