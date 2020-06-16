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21:54 16.06.2020

Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

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Освобождение удерживаемых в ОРДЛО лиц очень зависит от доступа туда МККК, к открытию КПВВ по гуманитарным соображениям Украина готова – Третьякова

Вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц с ОРДЛО очень зависит от доступа на оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста, а к открытию КПВВ на линии разграничения по гуманитарным соображениям Украина готова, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова.

"Я и господин Кузнецов (представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ – ИФ), который возглавляет объединенный центр по обмену удерживаемыми лицами, встречались с родственниками удерживаемых лиц. В первую очередь, мы просили поддержки у родственников, чтобы они помогли нам давить на ту сторону, чтобы Международный комитет Красного Креста наконец-то проверил места удерживания. Потому что у нас есть информация о том, где содержат наших граждан, но нам дают информацию, что они находятся "в розыске", - рассказала она во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

Третьякова напомнила, что допуск МККК в ОРДЛО был предусмотрен после Парижского саммита в Нормандском формате, но до сих пор МККК не допущен в места удерживания. "Сегодня это один из основных камней преткновения в процессе взаимного освобождения. У нас есть определенное количество людей, которых там удерживают, но та сторона нам их не подтверждает", - указала она.

Депутат напомнила, что Украина уже открыла сообщение с ОРЛО после смягчения карантина, но пока не открыла с ОРДО. "Могу сказать, что ОРДО выдвинуло особые условия для открытия КПВВ. В частности, они требовали обмен списками. Мы это не очень пониманием, ведь уже седьмой год есть опыт пересечения КПВВ. Потому что люди, которые записываются даже в электронную очередь, могут не прийти, у них меняются планы. Более того, обмен персональными данными мне не кажется целесообразным", - рассказала она.

Представитель Украины в подгруппе ТКГ подчеркнула, что Украина готова принимать людей по гуманитарным соображениям, готова и с точки зрения банковских учреждений, чтобы люди могли получить пенсию, и об этом проинформировали "ту сторону".

Она напомнила, что гуманитарная группа также занимается вопросами открытия дополнительных КПВВ в Золотом и Счастье. "У нас есть информация об обширном минировании в Золотом с той стороны. Мы всё это попросили проверить, и предоставили информацию, что мы готовы полностью к тому, что снимаем тот заслон, который был в связи с коронавирусом, и готовы принимать граждан на нашу сторону, и соответственно пропускать на ту сторону. В первую очередь, по гуманитарным основаниям", - отметила Третьякова.

В частности,  речь идет о детях, которые едут на подконтрольную территорию для сдачи ВНО, и отработаны соответствующие правила, как их принимают.

По ее словам, в период эпидемии коронавируса гуманитарная группа ТКГ также занималась вопросами пропуска тел умерших к их родственникам через линию разграничения.

Также гуманитарная группа занимается поиском мест захоронения людей, которые пропали без вести в ОРДЛО.

Теги: #ткг #украина #донбасс
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