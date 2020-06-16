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20:51 16.06.2020

США смягчили ограничения на авиарейсы из Китая

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США смягчили ограничения на авиарейсы из Китая

Министерство транспорта США во вторник ослабило ограничения на пассажирские авиарейсы из Китая, сообщает издание The Hill. Ведомство разрешило китайским компаниям выполнять четыре рейса в неделю из Китая в США и обратно.

Это решение последовало после того, как ранее Управление гражданской авиации Китая дало согласие на возобновление рейсов авиакомпаниями Delta Air Lines и United Airlines.

Представитель американского ведомства отметил, что министерство "приветствует это действие" со стороны Китая и "стремится к возвращению к нормальному режиму в соответствии с двусторонними соглашениями о воздушном транспорте между США и Китаем".

В министерстве США указали, что готовы к дальнейшим переговорам с Пекином о возможности наращивания количества авиарейсов между странами, число которых было сокращено в связи с пандемией коронавируса.

С начала вспышки коронавируса в США зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения, в Китае - около 83 тыс.

Теги: #сша #авиасообщение #китай
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