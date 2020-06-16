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20:40 16.06.2020

Харьковская областная инфекционная больница получила от "Шахтера" и фонда Ахметова 2 аппарата ИВЛ и сертификаты на медицинскую спецодежду

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Харьковская областная инфекционная больница получила от "Шахтера" и фонда Ахметова 2 аппарата ИВЛ и сертификаты на медицинскую спецодежду

Футбольный клуб "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова подарили 2 аппарата искусственной вентиляции легких медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы, которая на время пандемии коронавируса получила статус опорной больницы для борьбы с инфекцией.

"Фонд Рината Ахметова закупил для государственных больниц 200 аппаратов ИВЛ, 32 из них были доставлены в Украину в начале июня. Это крупнейшая партия такого оборудования, ввезенного в страну с начала карантина. Это реанимационное оборудование высокого класса будет актуальным даже спустя много лет и необходимым для оказания помощи тяжелым больным. 32 аппарата ИВЛ распределены в координации с Минздравом между государственными опорными больницами шести областей. Харьковская инфекционная больница также попала в этот список", – отметила член наблюдательного совета Фонда Ахметова Наталья Емченко.

Оборудование медучреждению передал молодой вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин. "В Харькове "Шахтер" завоевывает трофеи, и мы чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Уверен, эти и десятки других переданных Фондом Рината Ахметова по всей Украине аппаратов смогут спасти немало жизней. Главное, чтобы наши болельщики сейчас продолжали серьезно относиться к карантину и заботились о своих близких", - отметил он.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер отметил, что помощь бизнеса сейчас очень важна для региона. "Я благодарен за эту помощь. Она на 100 процентов актуальна, ведь сейчас, к сожалению, инфекционная больница загружена и в реанимации все время находится достаточно много людей", - указал он.

Также медики больницы получили в подарок сертификаты на комплекты медицинской спецодежды. Выбрать необходимые размеры можно по QR-коду, после чего одежда будет сшита для них по спецзаказу.

Теги: #коронавирус #больница #харьков #фонд_ахметова #шахтер
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