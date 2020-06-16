В Киеве полицейские нашли в туннеле метро раненного мужчину, из-за которого приостановили движение "красной" линии

В Киеве во вторник вечером правоохранители нашли неизвестного, который на станции метро "Берестейская" с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель, из-за чего соответствующая "красная" линия метрополитена временно приостанавливала свою работу, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня около 18:00 в полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в тоннель", - говорится в сообщении.

Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали гражданина с ранением живота в туннеле станции "Шулявская". На место происшествия полицейские вызвали работников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.