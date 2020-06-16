ФГИ отстранил ио главы ОГХК Макарова от должности по состоянию здоровья после более чем 2-месячного пребывания на больничном

Фонд госимущества (ФГИ) Украины отстранил от должности ио председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.) Михаила Макарова по состоянию здоровья.

Как сообщается в комментарии ФГИ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", 29 января 2020 года распоряжением КМУ № 65-р было согласовано предложение Фонда относительно назначения Михаила Макарова и.о. председателя правления ОГХК.

Учитывая указанное распоряжение, приказом Фонда от 19 февраля 2020г. № 306 Макаров был назначен исполняющим обязанности председателя правления ОГХК. Однако 8 апреля 2020 года в Фонд поступило обращение Макарова, в котором он сообщил, что в связи с состоянием здоровья на период его временного отсутствия в соответствии с предписаниями устава полномочия и.о. председателя правления будет осуществлять первый заместитель председателя правления Питер Дэвис - о чем была сделана соответствующая запись в едином государственном реестре в сведениях "подписант".

"20 мая 2020 в Фонд обратилось правление АО "ОГХК" с просьбой рассмотреть вопрос отстранения М. Макарова в связи с невозможностью им выполнять обязанности руководителя предприятия по состоянию здоровья. Учитывая тот факт, что Макаров с 8 апреля 2020 находится на больничном, отношения к управлению компанией фактически не имеет, приказом Фонда от 25 мая 2020г. №886 Макаров был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления АО "ОГХК", - констатируется в информации ФГИ во вторник.

Как сообщалось, ФГИ в рамках продолжения политики оздоровления кадровой и финансовой ситуации на государственных предприятиях с целью их подготовки к конкурентным приватизационным конкурсам 19 мая 2020 года вновь обновил состав правления ОГХК.

При этом уточнялось, что в новый состав правления ОГХК вошли глава направления коммерции и сбыта Татьяна Гогенко, глава финансового направления Юрий Кияшко, глава службы безопасности компании Юрий Соловей, руководитель юридического направления Леонид Бортничук и заместитель временно исполняющего обязанности председателя правления Артур Сомов.

В пресс-релизе напоминалось, что с 8 апреля 2020 года врио предправления ОГХК является Питер Дэвис, имеющий 29-летний опыт управленческой работы в крупных международных корпорациях, включая Cable & Wireless Plc (Великобритания), Glencore AG (Швейцария), Central European Media Enterprises (США).

Ранее ФГИ приказом от 19 февраля 2020 года назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников – Т.Гогенко и П.Дэвиса.

Приказом от 19 марта Фонд прекратил полномочия первого заместителя главы правления ОГХК Гладушко, назначив вместо него независимого финансового консультанта Дэвиса, который в 1994-1998 гг. работал в Glencore в Москве финансовым контроллером. В его послужном списке - работа в Киеве в Central European Media Enterprises региональным CFO в 2002-2005 гг., финансовым консультантом Scythian Limited в 2005-2013 гг. и в Oriel Ventures Limited в 2016-2017 гг.

Кроме того, были прекращены полномочия заместителей предправления Татьяны Киселевой и Виктории Тищенко, членов правления Елены Прокопенко, Виктора Сивченко, Андрея Сторчака и Александра Прокопенко.

Новыми членами правления стали Натан Хазин, ранее работавший в Центре внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Генштаба ВСУ, Т.Гогенко – бывший начальник отдела черных металлов и ферросплавов украинского представительства в Киеве компании Glencore International AG, и Юрий Кияшко, работавший финдиректором ООО "Левада-Ойл", топ-менеджером по оптовой дистрибуции "BIOCOUNTRY" SRL (Молдова) и директором ООО "Трансконсалтинг".

В госреестре руководителем предприятия в статусе и.о. с 20 февраля этого года назначен М.Макаров, а также, с 8 апреля, в статусе врио – П.Дэвис.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.