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19:16 16.06.2020

Украинские полицейские задержали иностранца, находившегося в международном розыске по запросу азербайджанских правоохранителей

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Украинские полицейские задержали иностранца, находившегося в международном розыске по запросу азербайджанских правоохранителей

Оперативники уголовного розыска полиции Черниговской области во вторник задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в краже с причинением значительного ущерба.

"Злоумышленник разыскивался правоохранительными органами Азербайджанской Республики с 2019 года. Ему инкриминируют совершение кражи с причинением значительного ущерба и совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составляет около 25 тыс. евро", - сообщает во вторник пресс-служба МВД Украины.

В украинском министерстве отметили, что согласно с законодательством Азербайджанской Республики, ему грозит до 10 лет заключения.

Имя задержанного иностранца не разглашается.

Теги: #злоумышленник #задержание #азербайджан
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