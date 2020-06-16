Украинские полицейские задержали иностранца, находившегося в международном розыске по запросу азербайджанских правоохранителей

Оперативники уголовного розыска полиции Черниговской области во вторник задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в краже с причинением значительного ущерба.

"Злоумышленник разыскивался правоохранительными органами Азербайджанской Республики с 2019 года. Ему инкриминируют совершение кражи с причинением значительного ущерба и совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составляет около 25 тыс. евро", - сообщает во вторник пресс-служба МВД Украины.

В украинском министерстве отметили, что согласно с законодательством Азербайджанской Республики, ему грозит до 10 лет заключения.

Имя задержанного иностранца не разглашается.