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19:07 16.06.2020

Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

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Канада и США продлили до 21 июля ограничения на пересечение границы из-за коронавируса

Канада и США договорились продлить на месяц соглашение о запрете на поездки не первой необходимости через границу между двумя странами, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Таким образом, подобные ограничения теперь будут действовать до 21 июля. На такое решение страны пошли из-за ситуации с коронавирусом.

Изначально ограничения на пересечение границы были введены на месяц 18 марта, затем они продлевались на месяц в апреле и мае.

Агентство отмечает, что многие канадцы опасаются открытия границы из-за высокого уровня случаев заражения коронавирусом и летальных исходов вследствие заболевания инфекцией в США.

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, в США за время пандемии зафиксировано более 2,1 млн случаев заболевания COVID-19, в Канаде - менее 100 тыс.

Теги: #сша #канада #граница #ограничения
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