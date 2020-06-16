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19:05 16.06.2020

Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

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Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева, сообщает телеканал НАШ в Телеграм во вторник.

"Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня", - заявил он в эфире телеканала НАШ.

Выборы намечены на 25 октября текущего года

Добкин был депутатом Верховной рады Украины IV созыва (2002—2006) и III созыва (2014- 2019).

В 2006—2010 годах был городским головой Харькова, а затем в 2010-2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

Теги: #киев #добкин #планы
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