Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева, сообщает телеканал НАШ в Телеграм во вторник.

"Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города Киева. У меня есть опыт, который говорит за меня", - заявил он в эфире телеканала НАШ.

Выборы намечены на 25 октября текущего года

Добкин был депутатом Верховной рады Украины IV созыва (2002—2006) и III созыва (2014- 2019).

В 2006—2010 годах был городским головой Харькова, а затем в 2010-2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.