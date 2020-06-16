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19:03 16.06.2020

Во Львовской области почти половина пригородных маршруток возобновила работу в режиме спецперевозок

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Во Львовской области почти половина пригородных маршруток возобновила работу в режиме спецперевозок

Почти 45% пригородных маршруток Львовской области возобновили работу в режиме спецперевозок, сообщил в эфире UA:Украинское радио Львов глава Львовской областной организации Ассоциации пассажирских перевозчиков Иван Велийка.

"На сегодня в области работает ориентировочно 45% автобусного парка, обслуживающего пригородные и междугородние маршруты", – сказал он.

По словам Велийки, точно возобновили работу в режиме спецперевозок на Самборсокм, Турковском, Мостиском, Яворовском и Золочивском направлениях.

Велийка подчеркнул, что пассажирские перевозчики подписывают прямые договоры с органами местного самоуправления, учреждениями или предприятиями. Соответственно, перевозить автобусы в первую очередь будут сотрудников заказчиков.

Кроме того, он сообщил, что перевозчики не будут повышать цены на проезд, и добавил, что на время действия режима спецперевозок не будут действовать льготы.

По данным Велийки, за время действия карантинных ограничений предприятия Львовской области, занимающиеся пассажирскими перевозками, недополучили почти 300 млн грн доходов.

 

Теги: #маршрутки #львовщина
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