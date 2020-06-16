Во Львовской области почти половина пригородных маршруток возобновила работу в режиме спецперевозок

Почти 45% пригородных маршруток Львовской области возобновили работу в режиме спецперевозок, сообщил в эфире UA:Украинское радио Львов глава Львовской областной организации Ассоциации пассажирских перевозчиков Иван Велийка.

"На сегодня в области работает ориентировочно 45% автобусного парка, обслуживающего пригородные и междугородние маршруты", – сказал он.

По словам Велийки, точно возобновили работу в режиме спецперевозок на Самборсокм, Турковском, Мостиском, Яворовском и Золочивском направлениях.

Велийка подчеркнул, что пассажирские перевозчики подписывают прямые договоры с органами местного самоуправления, учреждениями или предприятиями. Соответственно, перевозить автобусы в первую очередь будут сотрудников заказчиков.

Кроме того, он сообщил, что перевозчики не будут повышать цены на проезд, и добавил, что на время действия режима спецперевозок не будут действовать льготы.

По данным Велийки, за время действия карантинных ограничений предприятия Львовской области, занимающиеся пассажирскими перевозками, недополучили почти 300 млн грн доходов.