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17:41 16.06.2020

Автобусный перевозчик Ecolines с 18 июня возобновляет рейсы из Киева в Польшу, "Автолюкс" запустил рейсы из Киева в 6 городов Украины

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Автобусный перевозчик Ecolines с 18 июня возобновляет рейсы из Киева в Польшу, "Автолюкс" запустил рейсы из Киева в 6 городов Украины

Международный автобусный перевозчик Ecolines, в холдинг которого входит украинский перевозчик "Автолюкс", с 18 июня возобновляет рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе перевозчика, компания постепенно будет возобновлять рейсы и по другим международным маршрутам.

При этом, как добавили в компании, "Автолюкс" уже возобновил регулярное автобусное сообщение из Киева в Одессу, Запорожье, Харьков, Полтаву, Херсон и Кропивницкий.

"Есть спрос на маршруты в западном направлении, но пока что пустить рейсы во Львов мы не можем, через эпидемиологическую ситуацию в регионе", - подытожили в компании.

Компания Autolux (ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс") запустила первые рейсы в 1997 году по маршруту Киев-Одесса-Киев.

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", является компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд. Имеет "дочку" – ООО "Автолюкс Экспресс Почта".

Ее правопреемника – ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрировано в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является указанный выше Подгорнийс, совладельцами – ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и указанная выше компания "Норма-А".

Теги: #перевозчики #автобусы #польша
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