События

17:33 16.06.2020

Российские наемники во вторник дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы

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Российские наемники во вторник дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120мм минометы

Во вторник незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме этого, агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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