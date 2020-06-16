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16:33 16.06.2020

Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко на фактическое место проживания в Киеве

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Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко на фактическое место проживания в Киеве

Шевченковский районный суд Киева во вторник изменил адрес домашнего ареста активисту Сергею Стерненко.

«Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в воинской части в Одессе»,- написал Стерненко на своей странице в Фейсбук.

Ранее он написал, что прокурор подал ходатайство в суд об изменении адреса домашнего ареста, а также выразил недоумение тем, что об адресе не подумали заранее, при избрании меры пресечения.

Кроме того, активист подчеркнул, что его защита подаст апелляцию на решение суда с требованием отмены меры пресечения.

В понедельник вечером Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В качестве адреса домашнего ареста в решении суда указано место прописки Стерненко – воинская часть в Одессе, в то время как фактически он проживает в Киеве.

После оглашения решения активист пытался связаться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, чтобы узнать, как физически можно выполнить решение суда, впоследствии Стерненко со своими сторонниками провел акцию у Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

1 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Теги: #суд #стерненко
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