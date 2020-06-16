Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Офис Генерального прокурора в Печерском райсуде в четверг, 18 июня, будет требовать для пятого президента Украину, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста, сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков.

Адвокат также сообщил, что мера пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк. Илья Новиков отметил, что это было ожидаемо.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15:15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет", - приводит слова Новикова пресс-служба "Евросолидарности".

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет в суд.

"Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианскими обычаями похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальное", - отметил Новиков.

В свою очередь адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное.

"Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 года было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - сказал Головань.