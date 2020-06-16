События

16:04 16.06.2020

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

2 мин читать
Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Офис Генерального прокурора в Печерском райсуде в четверг, 18 июня, будет требовать для пятого президента Украину, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста, сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков.

Адвокат также сообщил, что мера пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк. Илья Новиков отметил, что это было ожидаемо.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15:15. Сегодня мы получили официальное извещение. Пятого президента Украины Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет", - приводит слова Новикова пресс-служба "Евросолидарности".

Он подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет в суд.

"Петр Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианскими обычаями похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальное", - отметил Новиков.

В свою очередь адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное.

"Мы имеем факт привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности со стороны генерального прокурора. Это совершенно очевидно. Об этом говорил в своем интервью бывший генеральный прокурор Рябошапка. НАБУ еще в марте этого года установило, что там нарушений не было. 26 марта 2020 года было издано постановление о поручении осуществления досудебного расследования другому органу досудебного расследования. Подписал ее заместитель генерального прокурора, руководитель САП господин Холодницкий, который в постановлении написал черным по белому, что в ходе изучения материалов досудебного расследования установлено отсутствие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - сказал Головань.

Теги: #порошенко #генпрокуратура #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 16.06.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" Гиркину

Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" Гиркину

11:27 16.06.2020
Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

09:37 16.06.2020
Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

14:52 15.06.2020
Порошенко на суде о госизмене Януковича: попытки снять с РФ ответственность за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе недопустимы

Порошенко на суде о госизмене Януковича: попытки снять с РФ ответственность за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе недопустимы

19:47 13.06.2020
Экс-генсек НАТО Расмуссен считает обвинения, выдвинутые Порошенко, политическим преследованием

Экс-генсек НАТО Расмуссен считает обвинения, выдвинутые Порошенко, политическим преследованием

17:21 13.06.2020
Офис генпрокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела экс-министр экологии

Офис генпрокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела экс-министр экологии

19:11 12.06.2020
В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

14:59 12.06.2020
"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

"Евросолидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко и требует от Зеленского объяснений

10:20 12.06.2020
Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Порошенко 17 июня примет участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

17:47 11.06.2020
Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Если Зеленский пойдет по пути Януковича и будет преследовать Порошенко, это окажется в центре внимания Евросоюза - Бильдт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

ПОСЛЕДНЕЕ

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло почти на 700 человек

Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

Ученые лондонского колледжа начнут тестировать вакцину против COVID-19 на людях

Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

Столтенберг обвиняет РФ в нарушении Основополагающего акта НАТО-Россия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА