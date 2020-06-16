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15:29 16.06.2020

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

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Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должно состояться в режиме видеоконференции 25 июня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники, близкие к переговорам.

Заседания ТКГ ранее проходили в Минске, однако в связи с пандемией коронавируса с марта проходят в режиме видеосвязи: такие онлайн-заседания состоялись 26 марта, 8 и 22 апреля, 14, 22 (внеочередное) и 27 мая, 10 и 15 июня.

На заседании 10 июня впервые присутствовали приглашенные украинской стороной представители временно оккупированных РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей: известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский – от Донецкой области, врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан – от Луганской области.

По техническим причинам в заседании 10 июня был объявлен перерыв, и оно было завершено 15 июня. На нем украинская сторона, в частности, снова инициировала проведение внеочередного заседания гуманитарной группы, которая занимается вопросом взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Теги: #ткг #донбасс
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