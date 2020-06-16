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15:16 16.06.2020

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

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Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

Российские наемники вчера, 15 июня, обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, в результате чего ранение во дворе своего дома получила женщина, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что женщина была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

"Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферной ограждения домохозяйства", - добавили в ООС.

Теги: #всу #оос #авдеевка #обстрелы
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