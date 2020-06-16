Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло почти на 700 человек

В Беларуси по состоянию на 16 июня зарегистрировано 55 тыс. 369 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 689 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 (на 15 июня - 312) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 16 июня выздоровели и выписаны 31 тыс. 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 15 июня - 30 тыс. 420 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 760 тыс. 549 тестов на коронавирусную инфекцию (более 10,6 тыс. за последние сутки).