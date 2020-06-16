Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, когда она будет изготовлена.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства во вторник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента Украины.