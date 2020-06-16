События

14:40 16.06.2020

Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

1 мин читать
Зеленский поставил задачу усилить международные переговоры о сотрудничестве в приобретении вакцины от COVID-19, когда она будет создана

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, когда она будет изготовлена.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства во вторник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента Украины.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 16.06.2020
Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло почти на 700 человек

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси за сутки выросло почти на 700 человек

15:05 16.06.2020
Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

Суд 30 июня рассмотрит иск Зеленского к Пояркову за угрозу в адрес государственного деятеля

14:53 16.06.2020
Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

Зеленский назначил Демченко первым замсекретаря СНБО

14:49 16.06.2020
Ученые лондонского колледжа начнут тестировать вакцину против COVID-19 на людях

Ученые лондонского колледжа начнут тестировать вакцину против COVID-19 на людях

14:34 16.06.2020
По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

13:17 16.06.2020
Правительство Украины намерено инициировать усиление админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте

Правительство Украины намерено инициировать усиление админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте

12:19 16.06.2020
В Украине детские оздоровительные лагеря пока остаются закрытыми - решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

В Украине детские оздоровительные лагеря пока остаются закрытыми - решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

11:37 16.06.2020
В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

11:05 16.06.2020
В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса

10:22 16.06.2020
Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

Во Львове с 17 июня начнут ИФА-тестирование всех, кто будет обеспечивать проведение ВНО - мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора 18 июня будет требовать в суде арестовать Порошенко - адвокат Новиков

Следующее онлайн-заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 25 июня

Российские наемники обстреляли окраины Авдеевки, осколочное ранение получила местная жительница

В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

В Ривненской области правоохранители изъяли янтарь на $1,2 млн, часть камней имеет историческую ценность

Столтенберг обвиняет РФ в нарушении Основополагающего акта НАТО-Россия

Столтенберг: Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, но блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией еще не снято

Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему "министру обороны ДНР" Гиркину

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА