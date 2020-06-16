События

14:34 16.06.2020

По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

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По заданию президента c 15 июня увеличено количество пригородных поездов в Киевской области

В Киевской области с 15 июня увеличено количество пригородных электропоездов, установлены громкоговорители, напоминающие о соблюдении мер личной защиты, благодаря чему на остановках удалось избежать больших скоплений людей, больше пассажиров стали пользоваться масками.

"Соответствующие видеозаписи с разных остановок продемонстрировал министр инфраструктуры Владислав Криклий", - сообщает пресс-служба президента Украины после традиционного совещания по борьбе с коронавирусом во вторник.

Теги: #зеленский #совещание #электропоезда
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