В Киеве и ряде областей СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и эмейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали украинские, российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. При этом отмечается, что в Европе карты преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ - также без содействия со стороны спецслужб.

"Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", - добавили в ведомстве.

Всего в рамках уголовных производств проведено одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудования. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов.

Сейчас продолжается досудебное следствие.