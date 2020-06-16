Столтенберг обвиняет РФ в нарушении Основополагающего акта НАТО-Россия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Основополагающий акт об отношениях альянса и России нарушает российская сторона, тогда как присутствие сил НАТО близ западных границ РФ он считает соответствующим этому документу.

"Новые тактические группировки (вооруженных сил НАТО, - "ИФ") на востоке европейского континента не нарушают Основополагающего акта НАТО-Россия. Но мы знаем, что это Россия не соблюдает этот акт, в частности, осуществляя агрессивные действия в Украине", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

"Присутствие НАТО на востоке альянса не противоречит акту НАТО-Россия", - повторил Столтенберг.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора был подписан в 1997 году.