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13:17 16.06.2020

Правительство Украины намерено инициировать усиление админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте

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Правительство Украины намерено инициировать усиление админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте

Кабинет министров Украины планирует выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

"Председатели областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на Шмыгаля по результатам заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что обращаясь к главам областных государственных администраций (ОГА), премьер подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. Относительно соблюдения социальной дистанции, Относительно соблюдения масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #карантин #коронавирус #кабмин
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