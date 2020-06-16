Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает Министерство обороны Украины.

Около 6:00 в районе Орехового наемники применили станковые гранатометы и стрелковое вооружение. Огонь по позициям подразделений ОС велся со стороны оккупированного Золотого-5.

После 10:30 по защитникам Крымского были выпущены 8 мин калибра 120 мм.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.