События

12:30 16.06.2020

Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

2 мин читать

Печерский районный суд Киева в 15 часов вторника, 16 июня, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Рано утром сотрудники СБУ задержали Мангера и везут в Киев для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 15 часов", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом он добавил, что сотрудники СБУ, задерживая Мангера, не учли наличия медицинских документов о невозможности его принудительной доставки в суд.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

В настоящее время правоохранители доставляют Мангра в Киев в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Теги: #гандзюк #дело #мангер #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 16.06.2020
Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

Суд подтвердил безосновательность требований финкомпании "Ависта" к фармкомпании "Санофи"

10:26 16.06.2020
Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

Суд рассмотрит ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко без его участия

09:37 16.06.2020
Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

Офис генпрокурора сообщил о задержании Мангера, его доставляют в суд для изменения меры пресечения

05:37 16.06.2020
Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

Чиновник харьковского КП предстанет перед судом за неуплату ЕСВ за полгода

00:41 16.06.2020
Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

Постановление суда об избрании меры пресечения активисту Стерненко пересмотрят

22:39 15.06.2020
Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Активисту Стерненко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

22:37 15.06.2020
Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

21:02 15.06.2020
"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

"Укроборонпром" прекратил полномочия Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года

20:37 15.06.2020
Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание в сопровождении врача

19:54 15.06.2020
Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Все задержанные участники акций под Шевченковским райсудом Киева освобождены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Украине детские оздоровительные лагеря пока остаются закрытыми - решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

В Украину возвращается жаркая погода, в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы

Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА