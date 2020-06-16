Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

Печерский районный суд Киева в 15 часов вторника, 16 июня, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Рано утром сотрудники СБУ задержали Мангера и везут в Киев для избрания меры пресечения. Заседание назначено на 15 часов", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом он добавил, что сотрудники СБУ, задерживая Мангера, не учли наличия медицинских документов о невозможности его принудительной доставки в суд.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

В настоящее время правоохранители доставляют Мангра в Киев в Печерский районный суд, где судья рассмотрит ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.