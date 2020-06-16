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12:21 16.06.2020

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

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В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковского городского совета на странице в Фейсбуке, по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в области зафиксировано 43 новых случая COVID-19, выздоровели 7 человек.

Теги: #карантин #ивано_франковская_область
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