События

12:18 16.06.2020

В Украину возвращается жаркая погода, в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы

1 мин читать
В Украину возвращается жаркая погода, в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки в большинстве регионов Украины продолжатся дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 17 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительный дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 25-30° тепла. На востоке воздух прогреется до 33°, в западных областях прохладнее – 20-25° выше ноля.

В Киеве в среду ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве днем 17 июня была зафиксирована в 1924 году и составила 34,8°, самая низкая ночью – 5,3° в 1898 году.

В четверг 18 июня в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в Карпатах днем – значительные дожди. Температура ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.

На остальной территории, кроме восточных областей, местами кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-19°, днем 26-21° тепла. На востоке воздух прогреется до 34° выше ноля.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без осадков, днем в четверг местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 14.06.2020
Грозы пройдут в Украине в начале недели

Грозы пройдут в Украине в начале недели

10:18 14.06.2020
В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В Украине 14 июня ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

12:42 12.06.2020
В Украине в субботу пройдут дожди, в воскресенье спадет жара

В Украине в субботу пройдут дожди, в воскресенье спадет жара

10:05 12.06.2020
Киев установил два температурных рекорда за двое суток

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

12:57 11.06.2020
Кратковременный дождь, гроза, град и шквалы ожидаются в западной и южной частях Украины

Кратковременный дождь, гроза, град и шквалы ожидаются в западной и южной частях Украины

11:44 08.06.2020
В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, лишь в западных областях пройдут дожди

10:12 08.06.2020
В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето - обсерватория

В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето - обсерватория

12:04 07.06.2020
В начале недели в Украине будет жарко, лишь на западе пройдут кратковременные дожди

В начале недели в Украине будет жарко, лишь на западе пройдут кратковременные дожди

12:16 06.06.2020
Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

12:01 05.06.2020
В Украину приходит летняя погода

В Украину приходит летняя погода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Украине детские оздоровительные лагеря пока остаются закрытыми - решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА