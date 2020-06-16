Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

Власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено по их решению.

"В 14:50 ужасный взрыв трагическим образом разрушил офис", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, "КНДР осуществила меры по полному разрушению офиса связей между Севером и Югом в Кэсонском индустриальном комплексе в свете разрыва всех линий связи между Севером и Югом".

Ранее во вторник южнокорейском министерстве по делам объединения и в Минобороны страны сообщили о подрыве в Кэсоне офиса по межкорейским связям.

Глава министерства по делам объединения Ким Ён Чхоль уточнил, что власти КНДР "частично заблаговременно объявляли" о готовящейся в Кэсоне акции. Он добавил, что в Сеуле еще предстоит оценить детали нынешней ситуации.

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если Сеул не прекратит подобную практику. Также она заявляла, что северокорейские власти уничтожат "бесполезный" офис по межкорейским связям.