События

12:15 16.06.2020

Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

2 мин читать
Пхеньян подтверждает, что здание в Кэсоне разрушено по решению властей КНДР

Власти КНДР во вторник подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено по их решению.

"В 14:50 ужасный взрыв трагическим образом разрушил офис", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению, "КНДР осуществила меры по полному разрушению офиса связей между Севером и Югом в Кэсонском индустриальном комплексе в свете разрыва всех линий связи между Севером и Югом".

Ранее во вторник южнокорейском министерстве по делам объединения и в Минобороны страны сообщили о подрыве в Кэсоне офиса по межкорейским связям.

Глава министерства по делам объединения Ким Ён Чхоль уточнил, что власти КНДР "частично заблаговременно объявляли" о готовящейся в Кэсоне акции. Он добавил, что в Сеуле еще предстоит оценить детали нынешней ситуации.

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если Сеул не прекратит подобную практику. Также она заявляла, что северокорейские власти уничтожат "бесполезный" офис по межкорейским связям.

Теги: #корея #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 15.06.2020
Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

08:18 09.06.2020
КНДР решила прервать все межкорейские контакты

КНДР решила прервать все межкорейские контакты

07:45 04.06.2020
Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о возможности разрыва соглашения в военной области

08:15 03.05.2020
Южная Корея сообщает о выстрелах с территории КНДР, попавших в пост охраны в демилитаризованной зоне

Южная Корея сообщает о выстрелах с территории КНДР, попавших в пост охраны в демилитаризованной зоне

01:14 03.05.2020
Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо

Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо

01:03 02.05.2020
Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

03:37 30.04.2020
США продолжают внимательно следить за внутренней ситуацией в Северной Корее – Помпео

США продолжают внимательно следить за внутренней ситуацией в Северной Корее – Помпео

05:16 27.04.2020
Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует - советник президента Южной Кореи

Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует - советник президента Южной Кореи

15:55 26.04.2020
Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

00:26 26.04.2020
Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смерти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Принудительная паспортизация РФ в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины - МИД

Супругу Зеленского, у которой был подтвержден Covid-19, госпитализировали в больницу Киева, ее состояние стабильное - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет – Минобороны Украины

Суд по избранию меры пресечения Мангеру начнется в 15:00, его везут в Киев - адвокат

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Украине детские оздоровительные лагеря пока остаются закрытыми - решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

В Украину возвращается жаркая погода, в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы

Рада приняла закон об урегулировании процедуры определения статуса лица без гражданства

Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

В Киеве за сутки 28 новых случаев COVID-19, два заболевших умерли – Кличко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко

Программа расширенных возможностей НАТО обеспечит Украине более полный доступ к информации и обучению – глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА